Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

VIDE-GRENIER

Montbrun Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Vide-grenier de Montbrun, en même temps que le marché de producteurs. Buvette sur place. Inscription par téléphone.

Vide-grenier de Montbrun, en même temps que le marché de producteurs.

Buvette sur place. Inscription par téléphone. .

Montbrun Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 31 75 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Montbrun Yard Sale, held at the same time as the farmers’ market. Refreshments available on site. Register by phone.

L’événement VIDE-GRENIER Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes