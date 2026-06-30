LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI Gorges du Tarn Causses
samedi 1 août 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI
Amphithêatre Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concert intimiste au petit amphithéâtre de Saint Enimie à 18h. Repli dans l’église ou à la salle des fêtes.
Les samedis du P’tit amphi ce sont des concerts intimistes avec une proximité du public avec les artistes, une vue imprenable sur l’ermitage, en juillet et août à 18h, à l’heure de l’apéro, au petit amphithéâtre à côté de l’église de Sainte-Enimie.
Ce samedi 1er Août découvrez Duo Quitipla qui propose des chansons populaires Latino-Américaines.
Repli dans l’église ou à la salle des fêtes. .
Amphithêatre Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 75 41 44 39
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English :
An intimate concert in the small amphitheater in Saint-Enimie at 6 p.m. In case of rain, the event will be moved to the church or the community hall.
L’événement LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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