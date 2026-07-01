Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

CONCERT DE KS GROOVE

Champerboux Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert avec KS GROOVE à la salle des fête de Champerboux.

Un duo lozérien composé d’un clavier et d’un batteur pour un répertoire de reprises et de compositions aux rythmes bluesy, jazz, funky

Concert avec KS GROOVE à la salle des fête de Champerboux.

Un duo lozérien composé d’un clavier et d’un batteur pour un répertoire de reprises et de compositions aux rythmes bluesy, jazz, funky

Johanès Kaiser (Berzingues) et Laurent Sauviat (Pangaïa Xtet) invitent à partager un répertoire de standards jazz, rhythm and blues et funk arrangés à leur sauce très groovy Jimi Hendrix, John Coltrane, Herbie Hancock, Gil Scott-Heron… ainsi que des compositions.

L’un et l’autre ayant été invités dans leurs formations respectives, il était naturel qu’ils se posent pour échanger des musiques avec des arrangements personnels agrémentés d’improvisation du moment. .

Champerboux Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 50 09

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English :

Concert with KS GROOVE at the Champerboux Festival Hall.

A duo from the Lozère region featuring a keyboardist and a drummer, performing a repertoire of covers and original songs with bluesy, jazz, and funky rhythms

L’événement CONCERT DE KS GROOVE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes