Balade nature découverte de la nature (en ville au Blosne) Polyblosne Rennes Jeudi 9 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

participation libre & gratuite

La Maison des squares et la MCE vous invitent pour une balade découverte de la nature dans le quartier du Blosne. Animation gratuite, ouverte à toutes et tous.

Dans le cadre d’un été à Rennes, la Maison des Squares vous propose une balade découverte de la nature, dans le quatier du Blosne. Cette balade est animée par la Maison de la Consommation et de l’Environnement et vous fera (re)découvrir les arbres, la nature ordinaire. La balade devrait durer une heure à une heure trente et est ouverte à toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T16:30:00.000+02:00

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Polyblosne Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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