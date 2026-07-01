Découvrir et accueillir la biodiversité au jardin, Jardin des Mille Pas, Rennes

Informations pratiques

Découvrir et accueillir la biodiversité au jardin Jeudi 9 juillet, 16h30 Jardin des Mille Pas Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T16:30:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T16:30:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00

La biodiversité joue un rôle essentiel pour la santé de notre environnement. Venez découvrir qui sont les plantes et les petites bêtes qui peuplent nos espaces extérieurs, quels sont leurs rôles et quels aménagements il est possible de mettre en place pour les accueillir chez vous. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.

Infos pratiques :

Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES

Horaires : 16h30-19h

Gratuit sur inscription

Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Rennes 35920 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez découvrir qui sont les plantes et les petites bêtes qui peuplent nos espaces extérieurs !

Jardin des Mille Pas