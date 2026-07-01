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Découvrir et accueillir la biodiversité au jardin, Jardin des Mille Pas, Rennes

jeudi 9 juillet 2026 · Jardin des Mille Pas · Rennes

Découvrir et accueillir la biodiversité au jardin, Jardin des Mille Pas, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Jardin des Mille Pas
Adresse
Chemin Robert de Boron, Rennes
Ville
35920 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit, sur inscription

Découvrir et accueillir la biodiversité au jardin Jeudi 9 juillet, 16h30 Jardin des Mille Pas Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:30:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T16:30:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00

La biodiversité joue un rôle essentiel pour la santé de notre environnement. Venez découvrir qui sont les plantes et les petites bêtes qui peuplent nos espaces extérieurs, quels sont leurs rôles et quels aménagements il est possible de mettre en place pour les accueillir chez vous. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.

Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 16h30-19h
Gratuit sur inscription

Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Rennes 35920 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez découvrir qui sont les plantes et les petites bêtes qui peuplent nos espaces extérieurs !

Jardin des Mille Pas

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