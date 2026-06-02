Les Sciences en bas de chez toi – Ca bouge à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes 9 juillet et 28 août Ille-et-Vilaine

entrée libre, gratuite

Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s’amusant !

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air dans différents quartiers rennais. Nous nous associons ce jour là à « Ca bouge à Fernand Jacq » , pour une après-midi de pratiques manuelles, artistiques, scientifiques et sportives.

**Au programme :**

– ** »Architectes en herbe »,** le 9 juillet – Défis, petites et grandes constructions vous

– ** » Défis scientifiques »** le 28 août – Défis et expériences sur le son, les couleurs …

Retrouvez notre programme de l’été sur nos réseaux et sur le site Cet été à Rennes, pour nous suivre d’un quartier à l’autre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T19:00:00.000+02:00

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Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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