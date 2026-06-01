Atelier teinture végétale à l’indigo, Ferme de la héronière, Rennes
Atelier teinture végétale à l’indigo, Ferme de la héronière, Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Atelier teinture végétale à l’indigo Jeudi 9 juillet, 16h00 Ferme de la héronière Ille-et-Vilaine
adhésion + participation libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00
Venez confectionner des teintures végétales à partir d’une cuve d’indigo et expérimenter la technique de pliage shibori. Nous prévoyons des tissus mais vous pouvez ramener un vêtement (style t-shirt) en coton.
Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière.
Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier teinture végétale à partir d’une cuve d’indigo
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