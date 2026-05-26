Atelier teinture végétale à l’indigo Ferme de la héronière Rennes
Atelier teinture végétale à l’indigo Ferme de la héronière Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Atelier teinture végétale à l’indigo Ferme de la héronière Rennes Jeudi 9 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine
adhésion + participation libre, sur inscription
Atelier teinture végétale à partir d’une cuve d’indigo
Venez confectionner des teintures végétales à partir d’une cuve d’indigo et expérimenter la technique de pliage shibori. Nous prévoyons des tissus mais vous pouvez ramener un vêtement (style t-shirt) en coton.
Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00
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Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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