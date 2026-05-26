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Atelier teinture végétale à l’indigo Ferme de la héronière Rennes

Atelier teinture végétale à l’indigo Ferme de la héronière Rennes

Atelier teinture végétale à l’indigo Ferme de la héronière Rennes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Ferme de la héronière

Adresse : Rue de la Heronière, 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Atelier teinture végétale à l’indigo Ferme de la héronière Rennes Jeudi 9 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion + participation libre, sur inscription

Atelier teinture végétale à partir d’une cuve d’indigo

Venez confectionner des teintures végétales à partir d’une cuve d’indigo et expérimenter la technique de pliage shibori. Nous prévoyons des tissus mais vous pouvez ramener un vêtement (style t-shirt) en coton.
Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00

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Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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