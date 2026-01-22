Balade nature découverte des plantes sauvages avec dégustation Chambray-lès-Tours

Balade nature découverte des plantes sauvages avec dégustation

43 Rue René Dumont Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : Samedi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

2026-05-16 2026-07-18 2026-10-03

Balade guidée pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles de nos milieux semi-urbanisés, les distinguer de leurs sosies toxiques et découvrir leurs usages écologiques et culinaires. La sortie se clôture par une dégustation gourmande à base de plantes locales

43 Rue René Dumont Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire savoirsauvage@gmail.com

English :

Guided walk to learn how to recognize the edible wild plants of our semi-urbanized environments, distinguish them from their toxic look-alikes and discover their ecological and culinary uses. The tour ends with a gourmet tasting of local plants

