Les Étoiles montantes Chambray-lès-Tours

Les Étoiles montantes

Rue de la Mairie Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

2026-06-06

Après le Printemps Musical, un 2ème voyage vers les galaxies Debussy, Schubert, Ravel, Chopin, Piazzolla et tant d’autres…

Le piano à deux et quatre mains

Félicité LAÎNÉ et Nicolas BOURDONCLE, pianistes

Félicité LAÎNÉ et Nicolas BOURDONCLE, pianistes

Rue de la Mairie Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

After Printemps Musical, a 2nd voyage to the galaxies of Debussy, Schubert, Ravel, Chopin, Piazzolla and many others?

Piano for two and four hands

Félicité LAÎNÉ and Nicolas BOURDONCLE, pianists

