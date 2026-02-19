Les Étoiles montantes Chambray-lès-Tours
Les Étoiles montantes Chambray-lès-Tours samedi 6 juin 2026.
Les Étoiles montantes
Rue de la Mairie Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 11.6 – 11.6 – EUR
11.6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Après le Printemps Musical, un 2ème voyage vers les galaxies Debussy, Schubert, Ravel, Chopin, Piazzolla et tant d’autres…
Le piano à deux et quatre mains
Félicité LAÎNÉ et Nicolas BOURDONCLE, pianistes
Félicité LAÎNÉ et Nicolas BOURDONCLE, pianistes
Rue de la Mairie Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
After Printemps Musical, a 2nd voyage to the galaxies of Debussy, Schubert, Ravel, Chopin, Piazzolla and many others?
Piano for two and four hands
Félicité LAÎNÉ and Nicolas BOURDONCLE, pianists
