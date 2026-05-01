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CHAMBRAY EN MAI Chambray-lès-Tours

CHAMBRAY EN MAI Chambray-lès-Tours

CHAMBRAY EN MAI Chambray-lès-Tours samedi 30 mai 2026.

Adresse : 3 avenue de l'Hommelaie

Ville : 37170 Chambray-lès-Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Chambray-lès-Tours

CHAMBRAY EN MAI

3 avenue de l’Hommelaie Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Une journée festive à partager en famille, entre amis à l’hippodrome concerts pop-rock, contes jeune public, spectacles de marionnettes, spectacles de déambulation, karaoké en live, bal populaire, spectacle de feu , accrovoile pour tout public GRATUIT Possibilité de restauration sur place.
Une journée festive à partager en famille, entre amis à l’hippodrome concerts pop-rock, contes jeune public, spectacles de marionnettes, spectacles de déambulation, karaoké en live, bal populaire, spectacle de feu , accrovoile pour tout public GRATUIT Possibilité de restauration sur place.   .

3 avenue de l’Hommelaie Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

A festive day to share with family and friends at the racecourse: pop-rock concerts, storytelling for young audiences, puppet shows, strolling shows, live karaoke, popular ball, fire show, accrovoile for all ages FREE Catering available on site.

L’événement CHAMBRAY EN MAI Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-09 par ADT 37

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