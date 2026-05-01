CHAMBRAY EN MAI Chambray-lès-Tours
CHAMBRAY EN MAI Chambray-lès-Tours samedi 30 mai 2026.
Chambray-lès-Tours
CHAMBRAY EN MAI
3 avenue de l’Hommelaie Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Une journée festive à partager en famille, entre amis à l’hippodrome concerts pop-rock, contes jeune public, spectacles de marionnettes, spectacles de déambulation, karaoké en live, bal populaire, spectacle de feu , accrovoile pour tout public GRATUIT Possibilité de restauration sur place.
Une journée festive à partager en famille, entre amis à l’hippodrome concerts pop-rock, contes jeune public, spectacles de marionnettes, spectacles de déambulation, karaoké en live, bal populaire, spectacle de feu , accrovoile pour tout public GRATUIT Possibilité de restauration sur place. .
3 avenue de l’Hommelaie Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
A festive day to share with family and friends at the racecourse: pop-rock concerts, storytelling for young audiences, puppet shows, strolling shows, live karaoke, popular ball, fire show, accrovoile for all ages FREE Catering available on site.
L’événement CHAMBRAY EN MAI Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-09 par ADT 37