Chambray-lès-Tours

CHAMBRAY EN MAI

3 avenue de l’Hommelaie Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée festive à partager en famille, entre amis à l’hippodrome concerts pop-rock, contes jeune public, spectacles de marionnettes, spectacles de déambulation, karaoké en live, bal populaire, spectacle de feu , accrovoile pour tout public GRATUIT Possibilité de restauration sur place.

Une journée festive à partager en famille, entre amis à l’hippodrome concerts pop-rock, contes jeune public, spectacles de marionnettes, spectacles de déambulation, karaoké en live, bal populaire, spectacle de feu , accrovoile pour tout public GRATUIT Possibilité de restauration sur place. .

3 avenue de l’Hommelaie Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

A festive day to share with family and friends at the racecourse: pop-rock concerts, storytelling for young audiences, puppet shows, strolling shows, live karaoke, popular ball, fire show, accrovoile for all ages FREE Catering available on site.

L’événement CHAMBRAY EN MAI Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-09 par ADT 37