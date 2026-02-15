Les étoiles montantes Chambray-lès-Tours

Les étoiles montantes

Rue de la Mairie Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 11.6 – 11.6 – EUR

11.6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Après le Printemps Musical, un 2ème voyage vers les galaxies Debussy, Schubert, Ravel, Chopin, Piazzolla et tant d’autres…

Lors de ces concerts aux voix lactées, 3 étoiles montantes de la constellation du CNS de Musique de Paris, Arthur HEUEL, Félicité LAÎNÉ, Nicolas BOURDONCLE illumineront la nef.

Rue de la Mairie Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

After Printemps Musical, a 2nd voyage to the galaxies of Debussy, Schubert, Ravel, Chopin, Piazzolla and many others?

During these milky-voiced concerts, 3 rising stars from the CNS de Musique de Paris constellation, Arthur HEUEL, Félicité LAÎNÉ and Nicolas BOURDONCLE, will light up the nave.

