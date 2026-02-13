Balade nature en famille, Accueil du festival, Saint Philbert sur orne, Saint-Philbert-sur-Orne

Balade nature en famille Jeudi 14 mai, 09h30, 10h30, 13h30, 15h15 Accueil du festival, Saint Philbert sur orne Orne

Gratuit. Chaussures de marche conseillées. Inscription sur place.

Début : 2026-05-14T09:30:00+02:00 – 2026-05-14T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-14T15:15:00+02:00 – 2026-05-14T16:15:00+02:00

À l’occasion du festival des Extraverties, embarquez pour une balade familiale d’1h30 à la découverte du paysage, mais aussi des habitants de l’eau et du sol. Dès 6 ans. Une visite spécifique est proposée à 9h30 pour les enfants de moins de 6 ans.

Accueil du festival, Saint Philbert sur orne saint philbert sur orne Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie

Béatrice gillot