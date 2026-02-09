Balade nature en famille La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne

Balade nature en famille

La Roche d’Oëtre Accueil du festival Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-05-14 16:00:00

Date(s) :

2026-05-14

À l’occasion du festival des Extraverties, embarquez pour une balade familiale d’1h30 à la découverte du paysage, mais aussi des habitants de l’eau et du sol. Dès 6 ans. Une visite spécifique est proposée à 9h30 pour les enfants de moins de 6 ans. .

La Roche d’Oëtre Accueil du festival Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.Fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature en famille

L’événement Balade nature en famille Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo