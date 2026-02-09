Balade nature en famille La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne
À l’occasion du festival des Extraverties, embarquez pour une balade familiale d’1h30 à la découverte du paysage, mais aussi des habitants de l’eau et du sol. Dès 6 ans. Une visite spécifique est proposée à 9h30 pour les enfants de moins de 6 ans. .
La Roche d’Oëtre Accueil du festival Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.Fr
