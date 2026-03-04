FESTIVAL LES EXTRAVERTIES, La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne

FESTIVAL LES EXTRAVERTIES 14 – 17 mai La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Concerts gratuits, activités à partir de 1 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 69 86 02 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@pontdouilly-loisirs.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 59 13 13 »}, {« type »: « email », « value »: « roche-doetre@flers-agglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.com/maps/place/La+Roche+d’O%C3%ABtre/@48.8289298 »}]

Activités de pleine nature, concerts gratuits, écovillage, marché de producteurs-trices sur les sites de la Roche d’Oëtre et de Pont-d’Ouilly