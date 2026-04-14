EXPOSITION A LA ROCHE D’OETRE, La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne

EXPOSITION A LA ROCHE D’OETRE 25 avril – 31 octobre La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Gratuit. Du samedi 25 avril au samedi 31 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

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Le peuple des arbres : Installation en extérieur de 3 parcours artistiques sur la roche d’Oëtre. RIONS NOIR y a installé une série d’œuvres figuratives en éléments naturels comme matière première.