Festival Les ExtraVerties Saint-Philbert-sur-Orne

Festival Les ExtraVerties

Site de La Roche d’Oëtre le 14 puis Pont d’Ouilly les 15 et 16 Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Le festival les ExtraVerties revient à la Roche d’Oëtre (le 14) et à Pont-d’Ouilly (les 15 et 16 mai) deux sites emblématiques de la Suisse Normande.

Ce rendez-vous devenu incontournable dans la région vous fait découvrir plus de 30 activités de pleine nature (rando, canoë, escalade, VTT, tir à l’arc…) et met en valeur les circuits courts avec un écovillage accueillant de nombreux producteurs locaux. La nature est le cœur de la manifestation.

Les ExtraVerties, c’est aussi l’occasion, pour les plus courageux, de se lancer sur de grandes attractions à sensation forte comme les tyroliennes géantes ou le saut en chute libre.

Impossible de s’ennuyer pendant ces 3 jours de fête, ponctués de spectacles pour toute la famille et de concerts gratuits. A chacun, son activité, son divertissement, à coup sûr, petits et grands trouveront leur bonheur lors de cette escapade fun et festive au cœur de la Suisse Normande. .

Festival Les ExtraVerties

