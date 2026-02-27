Balade nature en pirogue hawaïenne fête des pères Mimizan
Balade nature en pirogue hawaïenne fête des pères Mimizan dimanche 21 juin 2026.
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : 15 EUR
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Aloha !
Venez partager une activité en famille et découvrir le lac en pirogue hawaïenne, tous ensemble dans le même bateau. Pour cette journée spéciale, un petit cadeau est offert à tous les papas ! Et pour en profiter tous ensemble, à partir de deux places payantes, celle des papas est gratuite ! .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
