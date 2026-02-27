Balade nature en pirogue hawaïenne fête des pères Mimizan

Balade nature en pirogue hawaïenne fête des pères

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Aloha !

Venez partager une activité en famille et découvrir le lac en pirogue hawaïenne, tous ensemble dans le même bateau. Pour cette journée spéciale, un petit cadeau est offert à tous les papas ! Et pour en profiter tous ensemble, à partir de deux places payantes, celle des papas est gratuite ! .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

