Balade nature Entre Histoire et nature au camp de la Courbe Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées
samedi 3 octobre 2026 · Les Méandres de l'Orne · Écouché-les-Vallées
Informations pratiques
Écouché-les-Vallées
Balade nature Entre Histoire et nature au camp de la Courbe
Les Méandres de l’Orne LA COURBE Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Ce site naturel exceptionnel, fortifié par des remparts à l’Âge du Fer, vous révèlera tous ses secrets, lors d’une balade guidée à deux voix, par un médiateur du patrimoine et une animatrice nature. Dès 8 ans.
Chaussures de marche conseillées .
Les Méandres de l’Orne LA COURBE Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
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English : Balade nature Entre Histoire et nature au camp de la Courbe
L’événement Balade nature Entre Histoire et nature au camp de la Courbe Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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