Balade nature Entre Histoire et nature au camp de la Courbe Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées

samedi 3 octobre 2026 · Les Méandres de l'Orne · Écouché-les-Vallées

Informations pratiques

Écouché-les-Vallées

Balade nature Entre Histoire et nature au camp de la Courbe

Les Méandres de l’Orne LA COURBE Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Ce site naturel exceptionnel, fortifié par des remparts à l’Âge du Fer, vous révèlera tous ses secrets, lors d’une balade guidée à deux voix, par un médiateur du patrimoine et une animatrice nature. Dès 8 ans.

Chaussures de marche conseillées .

Les Méandres de l’Orne LA COURBE Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Entre Histoire et nature au camp de la Courbe

L’événement Balade nature Entre Histoire et nature au camp de la Courbe Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom