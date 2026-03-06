À la découverte d’Écouché Écouché-les-Vallées

À la découverte d’Écouché

Parcourez les ruelles de la petite cité de caractère et découvrez son histoire, ses mystères et ses anecdotes l’origine du nom, l’étrange histoire de l’église, les noms de rues et les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale.

Au fil de la visite, laissez-vous surprendre par des activités sensorielles dessins, dégustations et jeux olfactifs pour explorer Écouché autrement !

Mercredi 29 juillet à 10h30

Tout public à partir de 8 ans.

Tout le matériel est fourni.

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans

Réservation obligatoire au 07 85 51 24 95 .

Place Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

