Balade nature et patrimoine au fil du Naïc Lanvénégen
Balade nature et patrimoine au fil du Naïc Lanvénégen mercredi 15 juillet 2026.
Lanvénégen
Balade nature et patrimoine au fil du Naïc
Chapelle de La Trinité Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Au menu de cette charmante balade au fil du Naïc, affluent de l’Ellé, la chapelle de la Trinité récemment restaurée, un parcours ludique créé par des passionnés et un des plus anciens moulins du secteur, tout cela s’inscrivant dans une biodiversité riche et à préserver ! Balade commentée par Sylvie Debeir, Alain Nativelle et Bertrand Penvern, des Amis de la Trinité. Avec Vanessa Thorin du SMBSEIL pour la visite du 21/08. .
Chapelle de La Trinité Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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L’événement Balade nature et patrimoine au fil du Naïc Lanvénégen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan