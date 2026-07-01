Informations pratiques

Lanvénégen

Randos de l’été à Lanvénégen

Place de l’église Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Découvrez, de manière très conviviale, les sentiers de la commune avec des accompagnateurs locaux. Au programme de ce 7e rendez-vous, le circuit de Saint-Antoine. .

Place de l’église Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 40 10

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English :

L’événement Randos de l’été à Lanvénégen Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan