Lanvénégen

Les patrimoines de l’été Drôles de tronches !

Saint-Melaine Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Dans les églises Saint-Mélaine et Saint-Conogan, des galeries de portraits animent les sablières. Qui étaient ces personnes ? Les sculptures ont-elles été réalisées d’après modèles ? Il ne vous ferait pas penser à quelqu’un celui-là ? Dialogue avec d’anciens habitants du pays le temps d’une visite… RDV à Saint-Mélaine. Avec Nathalie Le Pen, service patrimoine Roi Morvan Communauté. .

Saint-Melaine Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Les patrimoines de l’été Drôles de tronches ! Lanvénégen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan