AGENDA · Lanvénégen
Randos de l’été à Lanvénégen Lanvénégen
jeudi 20 août 2026 · Lanvénégen
Informations pratiques
Lanvénégen
Randos de l’été à Lanvénégen
Place de l’église Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Découvrez, de manière très conviviale, les sentiers de la commune avec des accompagnateurs locaux. Au programme de ce 8e rendez-vous, le tour du bourg. .
Place de l’église Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 40 10
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English :
L’événement Randos de l’été à Lanvénégen Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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