Création tableau en fils tendus Médiathèque Lanvénégen

Informations pratiques

Lanvénégen

Création tableau en fils tendus

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Avec quelques clous, une planche et du fil… Pour les 7-12 ans. Sur inscription. .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Création tableau en fils tendus Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan