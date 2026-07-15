Café-philo Médiathèque Lanvénégen
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque · Lanvénégen
Informations pratiques
Lanvénégen
Café-philo
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Envie d’échanger ou de prendre le temps d’écouter ? Rejoignez le café-philo ! Jean, praticien en philosophie , nous invite à réfléchir sur Autrui est-il aimable ?
Dans une ambiance conviviale autour d’un café et de partage. Entrée libre. Public ados-adultes. .
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42
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English :
L’événement Café-philo Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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