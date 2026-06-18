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Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine) Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Autun

Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine) Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Autun samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre

Adresse : Rue de la Maladière

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Autun

Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine)

Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Rue de la Maladière Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Balade à la découverte de quelques joyaux du patrimoine, et des plantes sauvages qui y trouvent refuge.   .

Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Rue de la Maladière Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15  museum@autun.com

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English : Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine) Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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