Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine) Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Autun samedi 19 septembre 2026.

Autun

Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine)

Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Rue de la Maladière Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Balade à la découverte de quelques joyaux du patrimoine, et des plantes sauvages qui y trouvent refuge. .

Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Rue de la Maladière Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine) Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)