Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine) Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Autun
Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine) Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Autun samedi 19 septembre 2026.
Autun
Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine)
Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Rue de la Maladière Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Balade à la découverte de quelques joyaux du patrimoine, et des plantes sauvages qui y trouvent refuge. .
Théâtre romain, à la maison du gardien, en haut du théâtre Rue de la Maladière Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com
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English : Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine)
L’événement Balade nature et patrimoine sauvages de ma rue (Journées Européennes du Patrimoine) Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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