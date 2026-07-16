UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Autun

Balade nature et patrimoine, Théâtre romain, maison du gardien, Autun

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre romain, maison du gardien · Autun

Balade nature et patrimoine, Théâtre romain, maison du gardien, Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre romain, maison du gardien
Adresse
Rue de la Maladière, 71400 AUTUN
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Prévoir de bonnes chaussures.

Balade nature et patrimoine 19 et 20 septembre Théâtre romain, maison du gardien Saône-et-Loire

Prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Partez à la découverte du théâtre romain et la maison du gardien à travers une balade agréable et paisible. Vous pourrez observer les joyaux du patrimoine d’Autun ainsi que des plantes sauvages qui y trouvent refuge.

Théâtre romain, maison du gardien Rue de la Maladière, 71400 AUTUN Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.autun-tourisme.com »}] Parking à proximité, rdv devant la maison du gardien (avec les stèles sur sa façade).
Balade à la découverte de quelques joyaux du patrimoine, et des plantes sauvages qui y trouvent refuge.

© Ville d’Autun

À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)