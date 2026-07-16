Balade nature et patrimoine, Théâtre romain, maison du gardien, Autun
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre romain, maison du gardien · Autun
Informations pratiques
Balade nature et patrimoine 19 et 20 septembre Théâtre romain, maison du gardien Saône-et-Loire
Prévoir de bonnes chaussures.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Partez à la découverte du théâtre romain et la maison du gardien à travers une balade agréable et paisible. Vous pourrez observer les joyaux du patrimoine d’Autun ainsi que des plantes sauvages qui y trouvent refuge.
Théâtre romain, maison du gardien Rue de la Maladière, 71400 AUTUN Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.autun-tourisme.com »}] Parking à proximité, rdv devant la maison du gardien (avec les stèles sur sa façade).
Balade à la découverte de quelques joyaux du patrimoine, et des plantes sauvages qui y trouvent refuge.
© Ville d’Autun
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