Balade nature et patrimoine, Théâtre romain, maison du gardien, Autun

Informations pratiques

Balade nature et patrimoine 19 et 20 septembre Théâtre romain, maison du gardien Saône-et-Loire

Prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Partez à la découverte du théâtre romain et la maison du gardien à travers une balade agréable et paisible. Vous pourrez observer les joyaux du patrimoine d’Autun ainsi que des plantes sauvages qui y trouvent refuge.

Théâtre romain, maison du gardien Rue de la Maladière, 71400 AUTUN Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.autun-tourisme.com »}] Parking à proximité, rdv devant la maison du gardien (avec les stèles sur sa façade).

Balade à la découverte de quelques joyaux du patrimoine, et des plantes sauvages qui y trouvent refuge.

© Ville d’Autun