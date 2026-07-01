Informations pratiques

Chilhac

Balade nature et paysage à Chilhac

Chilhac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Excursion nature entre bords d’Allier, falaises et village où la faune, la flore et la géologie se dévoileront.

Rdv au parking à l’entrée de Chilhac, près du terrain de jeux. Famille, dès 7 ans. 3 km.

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Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

A nature excursion along the banks of the Allier River, past cliffs, and through a village where you’ll discover the local flora, fauna, and geology.

Meet at the parking lot at the entrance to Chilhac, near the playground. For families; ages 7 and up. 3 km.

L’événement Balade nature et paysage à Chilhac Chilhac a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier