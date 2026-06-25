Soirée les fesses dans l’eau Chilhac
Soirée les fesses dans l’eau Chilhac lundi 13 juillet 2026.
Chilhac
Soirée les fesses dans l’eau
Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
19h: Jeux de cartes et de balles à la plage et fanfare du Dragon
21h: Les oiseaux de trottoir, orchestre chansonnier cyclo- itinérant (de Brassens à Eminem en passant pat Tom Waits ou Sanseverino.)
Petite restauration.
.
Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
7:00 p.m.: Card and ball games on the beach and the Dragon Marching Band
9:00 p.m.: Les oiseaux de trottoir, a traveling chanson band (from Brassens to Eminem, including Tom Waits and Sanseverino.)
Light refreshments.
L’événement Soirée les fesses dans l’eau Chilhac a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Chilhac (Haute-Loire)
- Marchés d’été Chilhac 2 juillet 2026
- La tournée tracteur / étape à Chilhac Chilhac 7 juillet 2026
- Créer une marionnette en feutre / Les Brindilleuses Chilhac 8 juillet 2026