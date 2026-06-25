Chilhac

Soirée les fesses dans l’eau

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

19h: Jeux de cartes et de balles à la plage et fanfare du Dragon

21h: Les oiseaux de trottoir, orchestre chansonnier cyclo- itinérant (de Brassens à Eminem en passant pat Tom Waits ou Sanseverino.)

Petite restauration.

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Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com

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English :

7:00 p.m.: Card and ball games on the beach and the Dragon Marching Band

9:00 p.m.: Les oiseaux de trottoir, a traveling chanson band (from Brassens to Eminem, including Tom Waits and Sanseverino.)

Light refreshments.

L’événement Soirée les fesses dans l’eau Chilhac a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier