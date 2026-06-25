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AGENDA · Chilhac

Rouge Coeur / Spectacle Chilhac

mercredi 8 juillet 2026 · Chilhac

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Association Helmouth
Ville
43380 Chilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Chilhac

Rouge Coeur / Spectacle

Association Helmouth Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 15:45:00

Date(s) :
2026-07-08

Un voyage poétique et sensoriel mêlant marionnettes, nature et chant.
Tous publics, bébé bienvenu.
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Association Helmouth Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78  helmouthassociation@gmail.com

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English :

A poetic and sensory journey blending puppetry, nature, and song.
Suitable for all ages; babies are welcome.

L’événement Rouge Coeur / Spectacle Chilhac a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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