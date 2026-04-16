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Balade nature Préventions des tiques Lussat

Balade nature Préventions des tiques Lussat

Balade nature Préventions des tiques Lussat mardi 19 mai 2026.

Adresse : étang des landes

Ville : 23170 Lussat

Département : Creuse

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Lussat

Balade nature Préventions des tiques

étang des landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-05-19 2026-10-10

Le temps d’une balade prévention tiques animée par Florence du CPIE Pays Creusois, cycle de vie, habitats et gestes de prévention seront abordés. Venez nombreux échanger sur les idées reçues autour de cette espèces.
Inscription obligatoire. Balade d’une durée de 2h. RDV sur le parking de la réserve.   .

étang des landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 95 87 

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English : Balade nature Préventions des tiques

L’événement Balade nature Préventions des tiques Lussat a été mis à jour le 2026-04-16 par Creuse Confluence Tourisme

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