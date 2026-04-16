Balade nature Préventions des tiques Lussat
Balade nature Préventions des tiques Lussat mardi 19 mai 2026.
Lussat
Balade nature Préventions des tiques
étang des landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-05-19 2026-10-10
Le temps d’une balade prévention tiques animée par Florence du CPIE Pays Creusois, cycle de vie, habitats et gestes de prévention seront abordés. Venez nombreux échanger sur les idées reçues autour de cette espèces.
Inscription obligatoire. Balade d’une durée de 2h. RDV sur le parking de la réserve. .
étang des landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 95 87
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English : Balade nature Préventions des tiques
L’événement Balade nature Préventions des tiques Lussat a été mis à jour le 2026-04-16 par Creuse Confluence Tourisme
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