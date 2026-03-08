Sur la piste de la vie sauvage Réserve naturelle Lussat

Sur la piste de la vie sauvage

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat Creuse

Gratuit

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

2026-10-21

Oh une empreinte ! Et là un gland grignoté !

Mais qui a bien pu passer par là ?

Pas facile d’observer les animaux pourtant ils laissent beaucoup de signes de leurs passages pour ceux qui savent où regarder… Venez apprendre à reconnaître les traces et indices laissés par ma faune sauvage et découvrir les habitudes des espèces qui vivent près de chez nous. .

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr

