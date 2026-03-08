Découverte des oiseaux avec la LPO Lussat

Découverte des oiseaux avec la LPO

Etang de Landes Lussat Creuse

Gratuit

Début : 2026-06-13

fin : 2026-10-24

Au fil des saisons, découvrez les oiseaux de l’Etang des Landes au cours des sorties animées par les membres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

13 juin les oiseaux nicheurs de l’étang

24 octobre les oiseaux migrateurs .

Etang de Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 06 23

