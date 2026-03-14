Randonnée découverte

Route de l’Étang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Randonnée découverte de la réserve, un membre de l’équipe vous propose une balade guidée de 7km. Cette promenade vous permettra de découvrir l’histoire du lieu, ses différents milieux et d’observer quelques espèces présentes sur le site. .

Route de l’Étang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60

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English : Randonnée découverte

L’événement Randonnée découverte Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme