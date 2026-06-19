Nuit internationale de la chauve-souris Réserve naturelle Lussat

Lussat

Nuit internationale de la chauve-souris

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

A l’occasion de la 30ème Nuit Internationale de la Chauve-souris, venez découvrir les mœurs étonnantes des seuls mammifères capables de voler.

Le chargé d’études scientifiques de la Réserve vous propose une présentation en salle suivie d’une balade nocturne.

Inscription obligatoire L’horaire vous sera communiqué lors de l’inscription.

Rendez-vous devant la Maison de la Réserve Durée 2hrs .

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr

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English : Nuit internationale de la chauve-souris

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Lussat a été mis à jour le 2026-06-19 par Creuse Confluence Tourisme