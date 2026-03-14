Jeu de piste en famille Lussat
Jeu de piste en famille Lussat mercredi 29 juillet 2026.
Jeu de piste en famille
Route de l’Étang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-06
Récupérez votre livret-jeux à l’accueil de la Maison de la Réserve avant de partir à la découverte de ce jeux de piste ludique et éducatif. Cette balade permettra aux petits et aux grands d’en apprendre plus sur la faune et la flore de la Réserve. .
Route de l’Étang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60
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English : Jeu de piste en famille
L’événement Jeu de piste en famille Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme