Jeu de piste en famille

Route de l’Étang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-06

Récupérez votre livret-jeux à l’accueil de la Maison de la Réserve avant de partir à la découverte de ce jeux de piste ludique et éducatif. Cette balade permettra aux petits et aux grands d’en apprendre plus sur la faune et la flore de la Réserve. .

Route de l’Étang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60

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English : Jeu de piste en famille

L’événement Jeu de piste en famille Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme