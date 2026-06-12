Randonnée à l’étang des Landes avec les Marcheurs du Pays de Boussac Route de l’Étang des Landes Lussat jeudi 16 juillet 2026.

Lussat

Randonnée à l’étang des Landes avec les Marcheurs du Pays de Boussac

Route de l’Étang des Landes Parking de l’étang des landes Lussat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:45:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Randonnée organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac.

Rendez-vous à 17h45 sur le parking de l’étang des Landes pour un départ groupé à 18h00. Environ 7/10km.

Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau.

Rappel des règles:

– pas de contre-indication à la pratique de la marche

– se faire inscrire avant la randonnée (adhésion 7€), les enfants doivent être accompagnés, les chiens tenus en laisse.

– la randonnée est groupée et encadrée, ne pas dépasser la personne qui se trouve en tête de groupe, ne pas quitter le groupe sans l’autorisation d’un responsable.

Randonnée annulée si des conditions extérieures font courir des risques aux participants chaleur excessive, orages etc… .

Route de l’Étang des Landes Parking de l’étang des landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 93 01 26

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English : Randonnée à l’étang des Landes avec les Marcheurs du Pays de Boussac

L’événement Randonnée à l’étang des Landes avec les Marcheurs du Pays de Boussac Lussat a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme