Bivouac en famille à l’étang des landes Lussat samedi 27 juin 2026.

Lussat

Bivouac en famille à l’étang des landes

L’Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Samedi 27 juin prochain, l’association La Moustache organise son premier Bivouac à destination des familles et il aura lieu à l’Étang des Landes !!

Au programme balade et visite guidée semi-nocturne avec une animatrice de la Réserve Naturelle, veillée aux étoiles et contes, souvenirs illustrés et carnet de bivouac.

Les goûters, repas et petits déjeuner seront fournis. Le matériel de camping est à prévoir pour chaque famille participante (le cas échéant, une solution sera recherchée).

Le rendez-vous est fixé au samedi 27 juin à 15h à l’Alzire (24140 Jarnages) ou 16h à l’étang des Landes (23170 Lussat) et le retour le dimanche 28 juin aux alentours de 12h.

Attention, les places sont limitées ! Nous vous invitons à réserver dès à présent et jusqu’au 15 juin obligatoirement auprès de lamoustache@alzire.fr ou au 06 31 05 76 49 ! .

L’Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 76 49 lamoustache@alzire.fr

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English : Bivouac en famille à l’étang des landes

L’événement Bivouac en famille à l’étang des landes Lussat a été mis à jour le 2026-06-08 par Creuse Confluence Tourisme