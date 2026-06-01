Fête de la Saint-Jean Lussat
Fête de la Saint-Jean Lussat samedi 20 juin 2026.
Lussat
Fête de la Saint-Jean
Lussat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Saint-Jean sur trois jours
Samedi 20 juin
14h30 Concours de pétanque en doublette 5€/personne avec redistribution des mises
20h00 Concert Les Frères Hunter à la salle des fêtes
Grillades l’après-midi et en soirée
Dimanche 21 juin
Dès 6h vide baraque et marché de producteurs. Emplacement gratuit (infos et réservations au 06 42 97 24 56)
9h00 Messe de la Saint-Jean
12h00 Méchoui et cochon à la broche animés par les Troubl’fêtes et les clowns en vadrouille 20€/personne, vin compris ; 9€/-12 ans
(inscriptions avant le 10 juin au 06 31 00 50 36)
22h30 Feu d’artifice face à l’église
Lundi 22 juin
15h00 Course cycliste du VC Gouzon
Fête foraine sur les 3 jours
Buvette et restauration sur place .
Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 50 36 raynaud.elise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint-Jean
L’événement Fête de la Saint-Jean Lussat a été mis à jour le 2026-06-08 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Lussat (Creuse)
- Découverte des oiseaux avec la LPO Lussat 13 juin 2026
- Randonnée découverte Lussat 28 juillet 2026
- Séance de cinéma en plein air Lussat 8 août 2026
- Sur la piste de la vie sauvage Réserve naturelle Lussat 21 octobre 2026