Lussat

Fête de la Saint-Jean

Lussat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Saint-Jean sur trois jours

Samedi 20 juin

14h30 Concours de pétanque en doublette 5€/personne avec redistribution des mises

20h00 Concert Les Frères Hunter à la salle des fêtes

Grillades l’après-midi et en soirée

Dimanche 21 juin

Dès 6h vide baraque et marché de producteurs. Emplacement gratuit (infos et réservations au 06 42 97 24 56)

9h00 Messe de la Saint-Jean

12h00 Méchoui et cochon à la broche animés par les Troubl’fêtes et les clowns en vadrouille 20€/personne, vin compris ; 9€/-12 ans

(inscriptions avant le 10 juin au 06 31 00 50 36)

22h30 Feu d’artifice face à l’église

Lundi 22 juin

15h00 Course cycliste du VC Gouzon

Fête foraine sur les 3 jours

Buvette et restauration sur place .

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 50 36 raynaud.elise@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Lussat a été mis à jour le 2026-06-08 par Creuse Confluence Tourisme