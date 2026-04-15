Lussat

Séance de cinéma en plein air

Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Projection du film Y’a pas de réseau Film d’Edouard Pluvieux (2025) avec Manon Azem, Maxime Gasteuil, Gérard Jugnot, …

Buvette et restauration sur place. RDV .

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Séance de cinéma en plein air

L’événement Séance de cinéma en plein air Lussat a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Confluence Tourisme