Séance de cinéma en plein air Lussat
Séance de cinéma en plein air Lussat samedi 8 août 2026.
Lussat
Séance de cinéma en plein air
Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Projection du film Y’a pas de réseau Film d’Edouard Pluvieux (2025) avec Manon Azem, Maxime Gasteuil, Gérard Jugnot, …
Buvette et restauration sur place. RDV .
Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90
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English : Séance de cinéma en plein air
L’événement Séance de cinéma en plein air Lussat a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Confluence Tourisme
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