Lussat

Yoga enfants / parents

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-01 11:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01

Rejoignez Myriam pour une séance de yoga spécialement conçue pour les enfants et leurs parents, au cœur de la Réserve. Un moment magique pour explorer ensemble mouvement, concentration et relaxation.

Au programme des postures inspirées de la nature, des respirations et des jeux interactifs pou stimuler l’imagination et développer une approche sensible de l’environnement.

De 3 à 6 ans enfant(s) accompagné(s) d’un adulte

Inscription obligatoire auprès de Myriam au 06 76 16 63 30

Rendez-vous devant la Maison de la Réserve .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 63 30 mymiet@gmail.com

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English : Yoga enfants / parents

L’événement Yoga enfants / parents Lussat a été mis à jour le 2026-06-18 par Creuse Confluence Tourisme