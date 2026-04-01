Balade nature Randonnée dans les méandres de l’Orne Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château Écouché-les-Vallées

Écouché-les-Vallées

Balade nature Randonnée dans les méandres de l’Orne

Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château La Courbe Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Partez pour une randonnée de 12 km à la découverte des contreforts de la Suisse normande, où paysages, Histoire et biodiversité se rencontrent.

Une balade enrichissante ponctuée d’observations et d’anecdotes, pour mieux comprendre ce territoire façonné par la nature et les êtres humains.

Dès 10 ans.

Chaussures de marche conseillées. .

Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château La Courbe Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

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English : Balade nature Randonnée dans les méandres de l’Orne

L’événement Balade nature Randonnée dans les méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-02-26 par Terres d’Argentan Intercom