Randonnée dans les méandres de l’Orne, Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château, Écouché les Vallées, Écouché-les-Vallées

Randonnée dans les méandres de l’Orne Samedi 25 avril, 13h30 Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château, Écouché les Vallées Orne

Gratuit. Dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T13:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T13:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Partez pour une randonnée de 12 km à la découverte des contreforts de la Suisse normande, où paysages, Histoire et biodiversité se rencontrent.

Une balade enrichissante ponctuée d’observations et d’anecdotes. Chaussures de marche recommandées. Réservation obligatoire.

Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château, Écouché les Vallées la Courbe, écouché Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Partez pour une randonnée de 12 km à la découverte des contreforts de la Suisse normande, où paysages, Histoire et biodiversité se rencontrent. Dès 10 ans. randonnée méandres

Beagillot