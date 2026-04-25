Écouché-les-Vallées

Concert du Trio Sérénade

Église Saint Brice de Loucé Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Trio Sérénade vous invite à un concert exceptionnel autour de Mozart et de La Flûte Enchantée.

Le Dimanche 26 avril 2026 à 17h.

Tarif 10€ Réservation auprès de la mairie d’Écouché-les-Vallées au 02 33 35 10 86 .

Église Saint Brice de Loucé Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86

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English : Concert du Trio Sérénade

L’événement Concert du Trio Sérénade Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres d’Argentan Intercom