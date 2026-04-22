Vide-grenier Salle polyvalente Écouché-les-Vallées
Vide-grenier Salle polyvalente Écouché-les-Vallées vendredi 1 mai 2026.
Écouché-les-Vallées
Vide-grenier
Salle polyvalente Fontenai-sur-Orne Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le vendredi 1er mai 2026 de 8h à 18h Salle polyvalente de Fontenai-sur-Orne
Venez chiner des trésors, faire de bonnes affaires et profiter d’une journée conviviale en famille ou entre amis !
Emplacement exposant 5€ (5x5m)
Côté gourmand Tripes et petit-déjeuner servis de 7h30 à 10h
Réservations et renseignements 06 84 97 39 80 ou 06 67 43 32 71 .
Salle polyvalente Fontenai-sur-Orne Écouché-les-Vallées 61200 Orne Normandie +33 6 67 43 32 71
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres d’Argentan Intercom
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