Écouché-les-Vallées

Vide-jardin et troc plantes

Place du Général Warabiot Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Rendez-vous le vendredi 1er mai à Écouché, Place du Général Warabiot à partir de 14h30

Emplacement gratuit Buvette et restauration sur place .

Place du Général Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86

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English : Vide-jardin et troc plantes

L’événement Vide-jardin et troc plantes Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres d’Argentan Intercom