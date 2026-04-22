Vide-jardin et troc plantes Écouché-les-Vallées
Vide-jardin et troc plantes Écouché-les-Vallées vendredi 1 mai 2026.
Écouché-les-Vallées
Vide-jardin et troc plantes
Place du Général Warabiot Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Rendez-vous le vendredi 1er mai à Écouché, Place du Général Warabiot à partir de 14h30
Emplacement gratuit Buvette et restauration sur place .
Place du Général Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86
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English : Vide-jardin et troc plantes
L’événement Vide-jardin et troc plantes Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres d’Argentan Intercom
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