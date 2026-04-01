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Gala de l’école de Musique Écouché-les-Vallées

Gala de l’école de Musique Écouché-les-Vallées samedi 25 avril 2026.

Adresse : Avenue Léon Labbé

Ville : 61150 Écouché-les-Vallées

Département : Orne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Écouché-les-Vallées

Gala de l’école de Musique

Avenue Léon Labbé Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

À partir de 20h30 à la salle des fêtes d’Écouché.
Adulte 11 €
Moins de 12 ans 6€   .

Avenue Léon Labbé Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 6 64 23 80 14 

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English : Gala de l’école de Musique

L’événement Gala de l’école de Musique Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres d’Argentan Intercom

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