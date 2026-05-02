Auray

Balade nature & santé bain de forêt

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 11:00:00

fin : 2026-06-03 12:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Dans le cadre de Pièces de Paysage 50 animations, 5 pièces (Auray, Rennes, Hédé-Bazouges, Lamballe-Armor, Crozon), 2 mois

Les paysages de Bretagne en paroles et en actes !

Un temps suspendu sous les arbres respirez, observez, déconnectez. Ce bain de forêt guidé vous invite à ralentir et à redécouvrir le paysage forestier. Le bain de forêt est une invitation à explorer la relation intime qui nous lie aux milieux arborés.

À travers une marche lente, des pauses sensorielles et quelques clés d’observation, cette animation propose de ressentir la forêt dans toute sa profondeur son ambiance, ses textures, ses sons, ses rythmes.

Venez avec une tenue confortable et adaptée à la météo.

Lieu de rdv donné à l’inscription, Auray

Inscription par mail

Tout public .

Auray 56400 Morbihan Bretagne

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English : Balade nature & santé bain de forêt

L’événement Balade nature & santé bain de forêt Auray a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon