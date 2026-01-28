Balade nocturne chauve-souris Priziac

Balade nocturne chauve-souris

Lac du Bel Air Priziac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Embarquez au crépuscule en canoë type amérindien à la rencontre des Demoiselles de la nuit. Vivez des instants magiques dans une ambiance nocturne en observant cet animal si particulier. Accompagné d’un expert des chauves-souris, vous pourrez les observer au plus près et profiter des commentaires sur leur mode de vie, leur alimentation mais aussi les mythes et légendes qui les entourent. Inscription auprès de l’office de tourisme. .

Lac du Bel Air Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

